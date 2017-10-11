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Il Mattino, De Laurentiis ha chiamato Della Valle, in primavera l'affondo del Napoli per 40 milioni

Il Napoli vuole Federico Chiesa, e questa non è una novità. E adesso spinta una telefonata tra il numero uno azzurro e Diego Della Valle

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:37
Il Mattino, De Laurentiis ha chiamato Della Valle, in primavera l'affondo del Napoli per 40 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Il Napoli vuole Federico Chiesa, non è una novità. Ne ha parlato anche De Laurentiis da Firenze ed ora il patron azzurro aspetta una chiamata da Della Valle. Le due società parlano da tempo del calciatore e in primavera l'affare può entrare nel vivo. Costo dell'operazione? Tra i 30 e il 40 milioni di euro. Lo riporta Il Mattino.

 

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