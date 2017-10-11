Il Mattino, De Laurentiis ha chiamato Della Valle, in primavera l'affondo del Napoli per 40 milioni

Il Napoli vuole Federico Chiesa, e questa non è una novità. E adesso spinta una telefonata tra il numero uno azzurro e Diego Della Valle

A cura di Redazione Labaroviola 11 ottobre 2017 15:37

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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