Il Mattino, De Laurentiis ha chiamato Della Valle, in primavera l'affondo del Napoli per 40 milioni
Il Napoli vuole Federico Chiesa, e questa non è una novità. E adesso spinta una telefonata tra il numero uno azzurro e Diego Della Valle
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2017 15:37
Il Napoli vuole Federico Chiesa, non è una novità. Ne ha parlato anche De Laurentiis da Firenze ed ora il patron azzurro aspetta una chiamata da Della Valle. Le due società parlano da tempo del calciatore e in primavera l'affare può entrare nel vivo. Costo dell'operazione? Tra i 30 e il 40 milioni di euro. Lo riporta Il Mattino.
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