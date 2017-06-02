Di Marzio: "La Fiorentina vuole Simeone, fatta offerta al Genoa per prenderlo. Prestito con riscatto a 15 milioni"
L'esperto di mercato di Sky Sport lancia l'indiscrezione di mercato. La Fiorentina sta cercando di prendere Simeone
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 00:53
Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito:
"Ancora una pretendente per Giovanni Simeone. A sorpresa, si aggiunge anche la Fiorentina alle squadre interessante all’attaccante argentino. I viola hanno già intrapreso i primi contratti col Genoa, formulando una prima proposta: un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’ammontare complessivo dell’operazione sarà di 15 milioni di euro, con la Fiorentina decisa ad acquistare il Cholito"