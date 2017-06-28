Di Marzio: "Kalinic spinge per il Milan, ma la chiusura non è vicina. La Sampdoria ha Ilicic in mano"

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha partecipato alla trasmissione Calciomercato su Sky Sport, parlando anche di Fiorentina e dei vari movimenti del momento. Così il giornalista: "Il dg della F...

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha partecipato alla trasmissione Calciomercato su Sky Sport, parlando anche di Fiorentina e dei vari movimenti del momento. Così il giornalista: "Il dg della Fiorentina Corvino ha pranzato quest'oggi con Erceg, agente di Kalinic. Il croato spinge per la soluzione rossonera, ma la trattativa deve ancora decollare, toccherà alle società limare le divergenze. La Sampdoria ha praticamente chiuso per Ilicic, 4,5 milioni di euro più uno di bonus, domani l'incontro fra i blucerchiati e l'agente del ragazzo, ci si dovrebbe accordare per un contratto triennale con ipotesi per il quarto. Simeone? Se la Fiorentina lo vuole deve accelerare perché il Torino spinge forte e lo osserva con grande attenzione..."