Manna attacca la Fiorentina: "Piccoli è stato pagato poco meno di Lucca ed ha segnato solo poco meno"
Il direttore azzurro parla del confronto tra Piccoli e Lucca
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro estivo di Dimaro, affrontando le diverse tematiche di mercato legate alla squadra e rispondendo anche all'interesse per l'ex terzino della Fiorentina, ora al Catanzaro, Costantino Favasuli.
Obiettivi e situazione finanziaria
«I nostri traguardi di fondo rimangono inalterati, non ci stiamo ridimensionando. Dobbiamo però rientrare nei parametri economici, dato che negli ultimi due anni abbiamo speso molto. La stagione passata, la prima con Conte, non vedeva la presenza in Champions League e ha garantito entrate inferiori, mentre il costo degli ingaggi è aumentato. Siamo costretti a compiere delle scelte non semplici, anche perché la sessione di mercato in Italia è al momento stagnante, fatta eccezione per la Fiorentina che si è mossa bene. La qualità della rosa è indiscutibile, anche se si può sempre migliorare; acquistare tanto per riempire gli slot non ha senso. Vanno inseriti solo elementi capaci di portare un reale valore aggiunto. Veniamo da un'annata difficile ma restiamo sereni: prenderemo delle decisioni considerato anche che la rosa è numerosa e il mister sta effettuando le sue valutazioni».
Trattativa per Zeballos
«È un calciatore che stimo: un percorso importante frenato solo dagli infortuni, ma rimane un profilo valido come altri seguiti negli ultimi 6-8 mesi. Le dinamiche di mercato cambiano continuamente e possono condizionare le trattative. Ci interessa: se ci saranno le condizioni giuste chiuderemo, altrimenti no, valutando se saprà aspettarci. Fa molto parlare perché gioca nel Boca Juniors ed è in scadenza. In questo momento siamo in fase di attesa, mentre seguiamo con un po' di apprensione la situazione di Buongiorno».
Interesse per Favasuli
«È un nome che ricorre sin dal mio arrivo. Pasquale ha dimostrato di essere un elemento fondamentale sia come giocatore che come uomo per il gruppo, e noi stiamo facendo le nostre simulazioni. Occorre ricordarsi dei limiti delle liste: dobbiamo fare delle scelte senza rischiare di lasciare giocatori fuori rosa pagandoli a vuoto. Favasuli è un prospetto interessante che rispecchia i nostri parametri. In quel ruolo disponiamo già di un profilo di primissimo piano per noi e per la Nazionale, abituato a giocare con continuità, quindi dobbiamo valutare bene. Non è detto che faremo un'operazione, ed eventualmente se ne parlerà solo a fine mercato».
Valutazioni su Lucca
«A livello tecnico Lorenzo ha molte qualità: calcia con entrambi i piedi, è rapido ed è efficace di testa, anche se sa di doversi perfezionare su certi aspetti. Il salto di qualità dipende da lui e siamo pronti ad affiancarlo, trattandosi di un investimento importante. Ha realizzato 14 gol con l'Udinese, a differenza di Piccoli che era stato acquistato per poco meno dopo una resa inferiore. Forse lo abbiamo pagato qualcosa in più, ma si tratta di un profilo che in Italia ha inciso ed era il vice Kean in Nazionale; sta a lui dimostrare di valere il Napoli. Alcuni calciatori richiedono del tempo per integrarsi, non sono macchine; non per tutti il percorso è immediato come per Hojlund o McTominay, che sono contesti e profili diversi (un 2003 ceduto a 75 milioni due anni fa). Va lasciato sereno. Il mercato è strano e può riservare di tutto; ieri ha fatto una buona gara ma purtroppo ha subito un infortunio che lo terrà fermo per un paio di settimane. Serve pazienza, sapendo che la fiducia nei suoi confronti è totale».