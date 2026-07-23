Manna attacca la Fiorentina: "Piccoli è stato pagato poco meno di Lucca ed ha segnato solo poco meno"

Il direttore azzurro parla del confronto tra Piccoli e Lucca

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro estivo di Dimaro, affrontando le diverse tematiche di mercato legate alla squadra e rispondendo anche all'interesse per l'ex terzino della Fiorentina, ora al Catanzaro, Costantino Favasuli.

Obiettivi e situazione finanziaria

«I nostri traguardi di fondo rimangono inalterati, non ci stiamo ridimensionando. Dobbiamo però rientrare nei parametri economici, dato che negli ultimi due anni abbiamo speso molto. La stagione passata, la prima con Conte, non vedeva la presenza in Champions League e ha garantito entrate inferiori, mentre il costo degli ingaggi è aumentato. Siamo costretti a compiere delle scelte non semplici, anche perché la sessione di mercato in Italia è al momento stagnante, fatta eccezione per la Fiorentina che si è mossa bene. La qualità della rosa è indiscutibile, anche se si può sempre migliorare; acquistare tanto per riempire gli slot non ha senso. Vanno inseriti solo elementi capaci di portare un reale valore aggiunto. Veniamo da un'annata difficile ma restiamo sereni: prenderemo delle decisioni considerato anche che la rosa è numerosa e il mister sta effettuando le sue valutazioni».

Trattativa per Zeballos

«È un calciatore che stimo: un percorso importante frenato solo dagli infortuni, ma rimane un profilo valido come altri seguiti negli ultimi 6-8 mesi. Le dinamiche di mercato cambiano continuamente e possono condizionare le trattative. Ci interessa: se ci saranno le condizioni giuste chiuderemo, altrimenti no, valutando se saprà aspettarci. Fa molto parlare perché gioca nel Boca Juniors ed è in scadenza. In questo momento siamo in fase di attesa, mentre seguiamo con un po' di apprensione la situazione di Buongiorno».

Interesse per Favasuli

«È un nome che ricorre sin dal mio arrivo. Pasquale ha dimostrato di essere un elemento fondamentale sia come giocatore che come uomo per il gruppo, e noi stiamo facendo le nostre simulazioni. Occorre ricordarsi dei limiti delle liste: dobbiamo fare delle scelte senza rischiare di lasciare giocatori fuori rosa pagandoli a vuoto. Favasuli è un prospetto interessante che rispecchia i nostri parametri. In quel ruolo disponiamo già di un profilo di primissimo piano per noi e per la Nazionale, abituato a giocare con continuità, quindi dobbiamo valutare bene. Non è detto che faremo un'operazione, ed eventualmente se ne parlerà solo a fine mercato».

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