Mandragora non si è allenato con la squadra, sarà fuori anche contro la Sampdoria. Jovic c’è

Rolando Mandragora ancora fuori dai giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano, il centrocampista viola si è fatto male nell’ultima amichevole del 2022 contro la primavera viola ed ancora non ha recuperato dopo aver saltato le partite contro Monza e Sassuolo. Nella giornata di oggi, a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, come riportato da Radio Bruno, Mandragora non si è ancora allenato con il resto del gruppo ed ha svolto lavoro differenziato. Notizia diverse invece per Jovic, il serbo nella giornata di oggi si è allenato in gruppo, cosi come è avvenuto ieri, dopo il forfait per una botta subito venerdi scorso.

LE PAROLE DI BATISTUTA