Mandragora: "Contro il Verona io e Amrabat abbiamo giocato mediani. Jovic ragazzo d'oro"

Rolando Mandragora ha parlato dell'inizio di stagione della Fiorentina e del suo inizio di campionato

Rolando Mandragora ha parlato in esclusiva a Radio Bruno, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Non mi aspettavo un inizio semplice, volevamo avere più punti ma avremo tempo per recuperare, il campionato è lungo, noi vogliamo vincere. Contro il Verona io e Amrabat abbiamo giocato a due nel mezzo con Barak più avanzato, io posso giocare con lui, sono a disposizione del mister. Stiamo lavorando tanto durante la settimana per segnare di più, vi posso garantire che ci stiamo impegnando tanto

Jovic sta bene, è un ragazzo d'oro, sa stare bene con tutti, sta vivendo un processo di adattamento, lo aspettiamo perchè è un giocatore forte.

L'Atalanta gioca uomo contro uomo, è una squadra fisica e vogliamo giocare al meglio contro di loro. Per le partite in Conference League ci siamo fatti delle domande anche noi, ora non possiamo più permetterci di sbagliare. In Scozia dobbiamo per forza fare bottino pieno"

LA NAZIONE PARLA DI NICO GONZALEZ

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