Mancini: "Ho saputo dell'interesse delle grandi. In Coppa Italia arriva il difficile.."

Il difensore centrale dell’Atalanta Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune parole all'emittente Skysport. In particolare sulle recenti voci di mercato e non solo: “Mi ha fatto un grande piacere sapere...

Il difensore centrale dell’Atalanta Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune parole all'emittente Skysport. In particolare sulle recenti voci di mercato e non solo: “Mi ha fatto un grande piacere sapere di aver attirato l’interesse di grandi club, ma so di essere in una società forte e penso a fare tutto il meglio qui a Bergamo. Tifoso dell’Inter? La mia famiglia ha sempre tifato nerazzurro, ma ora sostiene me e quindi l’Atalanta. Coppa Italia? Sarà difficile considerando che ci sono squadre del calibro di Milan, Lazio e Fiorentina. Ma dobbiamo pensare al presente se vogliamo costruire il futuro”.