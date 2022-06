Malusci a sorpresa: “Igor ha fatto una grande stagione, ma Martinez Quarta è più forte”

Alberto Malusci, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi a parlare della difesa viola. Ecco le sue parole: “Milenkovic il migliore. Igor è cresciuto, ha fatto una grandissima stagione. Ma, secondo me, viene dopo Martinez Quarta. Terzini? Nel calcio moderno devi essere bravo in fase offensiva, ma per me un difensore per esser bravo non deve far subire gol”.