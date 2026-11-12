Malusci critica Dragusin: "Dà insicurezza a tutti, è stato pagato troppo per quello che è il suo valore"

L'ex difensore viola ha parlato del centrale rumeno della Fiorentina

Intervistato ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla solidità difensiva, sulle prestazioni dei singoli e sulle prospettive della squadra.

Difesa e leadership: l'analisi sui singoli e il paragone con i big

Aprendo il capitolo arretrato, Malusci ha le idee chiare su cosa servirebbe alla retroguardia gigliata: "Alla Fiorentina servirebbero centrali difensivi in grado di primeggiare nell'uno contro uno, difensori del calibro di Kim, Van Dijk o Koulibaly. Per quanto riguarda Oulai, credo che avrebbe un disperato bisogno di un attestato pubblico di stima e di piena fiducia da parte del tecnico".

Riferendosi poi al rendimento del reparto e alla recente pesante sconfitta, l'ex difensore non usa giri di parole: "Se vestissi ancora la maglia viola, prendere quattro gol a partita mi farebbe infuriare non poco. Nel calcio di oggi bisogna saper attaccare e difendere con la stessa efficacia, mantenendo i reparti corti e compatti. Detto questo, contro la Juventus ho ammirato una Fiorentina a trazione anteriore e un mister Vanoli molto coraggioso; peccato davvero per lo stop della sosta. Ripartendo, il calendario sembra favorevole: scommetto che la Fiorentina conquisterà 9 punti nei prossimi 5 incontri".

La coppia ideale, il caso Dragusin e il punto su De Gea

Entrando nel dettaglio dei centrali, Malusci indica le sue preferenze e sprona i singoli: "La mia coppia titolare ideale resta quella formata da Ranieri e Pongracic. Sto stimando Dragusin come un elemento valido, ma adesso appare palesemente in affanno e finisce per trasmettere insicurezza a tutto il reparto. Dà l'impressione di un giocatore ordinario, un lusso che un centrale pagato più di 20 milioni non può permettersi: da lui pretendo molto di più. Al centro della difesa serve un leader carismatico che sappia guidare i compagni, figura che in questa Fiorentina faccio fatica a scorgere".

Capitolo portiere e mercato: "La comunicazione silenziosa o piatta di De Gea non aiuta i centrali, ma a 36 anni lo spagnolo non può certo stravolgere il suo stile. Non ha senso imbastire polemiche o fare drammi, specie perché toccherà a lui guidare la squadra alla salvezza. È lecito criticarlo quando commette errori, ma senza accanirsi. Quanto al centrocampo, non riprenderei Lucas Torreira: ha caratteristiche troppo simili ai mediani che abbiamo già in rosa. Su Ndour, infine, devo ammettere che finora non mi ha convinto per concretezza".