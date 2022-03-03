"Ma Allegri lo ha messo in campo?" Vlahovic non prende bene lo sfottò e blocca Passione Fiorentina

Quella di Dusan Vlahovic non è stata particolarmente una partita brillante contro la Fiorentina ma il serbo non ha preso bene lo sfottò

Che la partita di Vlahovic da avversario a Firenze non sia stata all'altezza della situazione è stato sotto gli occhi di tutti, i difensori della Fiorentina Igor e Milenkovic lo hanno costantemente anticipato e praticamente annullato, in particolare il brasiliano. Tutto questo ha scatenato l'ironia social con la pagina Passione Fiorentina che ne ha fatto una meme ma il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic non sembra averla presa benissimo ed ha prontamente bloccato la pagina viola su Instagram. Segno che il centravanti guarda ancora tanto alla realtà viola e non è insensibile agli sfottò che arrivano da Firenze...

LA FIDANZATA DI VENUTI DIFENDE IL DIFENSORE VIOLA

https://www.labaroviola.com/fidanzata-venuti-si-sfoga-ci-sono-problemi-piu-gravi-di-un-pallone-che-sbatte-addosso-e-fa-autogol/167682/