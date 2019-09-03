L'Udinese ha rifiutato i 33 milioni offerti per De Paul. Tentativo anche per Tonali ma per il Brescia è incedibile
Secondo La Nazione ieri i viola hanno fatto l'ultimo tentativo per Rodrigo De Paul ma l'offerta di 33 milioni è stata rifiutata. Pozzo ne chiedeva 35 e non si è spostato di un millimetro. È stato fatt...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 10:11
Secondo La Nazione ieri i viola hanno fatto l'ultimo tentativo per Rodrigo De Paul ma l'offerta di 33 milioni è stata rifiutata. Pozzo ne chiedeva 35 e non si è spostato di un millimetro. È stato fatto qualche sondaggio o tentativo per Sandro Tonali ma il Brescia non ha mai considerato il suo talento sul mercato.