L'Udinese ha rifiutato i 33 milioni offerti per De Paul. Tentativo anche per Tonali ma per il Brescia è incedibile

Secondo La Nazione ieri i viola hanno fatto l'ultimo tentativo per Rodrigo De Paul ma l'offerta di 33 milioni è stata rifiutata. Pozzo ne chiedeva 35 e non si è spostato di un millimetro. È stato fatt...

A cura di Redazione Labaroviola 03 settembre 2019 10:11

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