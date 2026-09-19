Lotito contestato, Gattuso mai troppo apprezzato: Lazio però prima in classifica con Inter e Roma

Zaccagni e Noslin firmano il successo a Venezia e regalano ai biancocelesti un avvio di stagione sorprendente

La Lazio di Rino Gattuso continua a stupire e conquista una vittoria pesantissima sul campo del Venezia. Il 2-0 firmato da Zaccagni e Noslin permette ai biancocelesti di tornare da una trasferta tutt'altro che semplice con tre punti che valgono anche il primo posto in classifica.

La squadra allenata dall'ex commissario tecnico della Nazionale sale infatti a quota 13 punti agganciando Inter e Roma in vetta, confermando le ambizioni di un gruppo che sta vivendo un inizio di stagione ben oltre le aspettative della vigilia.

Per Gattuso si tratta dell'ennesima conferma di un avvio particolarmente positivo. L'ex tecnico della Nazionale ha dato identità e carattere alla squadra, trasformando la Lazio in una delle protagoniste più sorprendenti delle prime giornate.

Insieme al Cagliari, che insegue a una sola lunghezza, i biancocelesti rappresentano infatti una delle principali sorprese di questo inizio di campionato. La classifica racconta di una Lazio capace di stare davanti a diverse formazioni accreditate alla vigilia e ora chiamata a dimostrare di poter mantenere questo rendimento anche nel prosieguo della stagione.

A sorridere è anche Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste sempre nel mirino dei tifosi può godersi una squadra che, almeno per il momento, guarda tutti dall'alto insieme a Inter e Roma. La vittoria di Venezia aggiunge ulteriore entusiasmo attorno al progetto e alimenta le aspettative dell'ambiente laziale inizialmente depresso ed in perenne contestazione.