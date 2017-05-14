L'omaggio di Firenze e della Fiorentina ai ragazzi della C2. Tutte le foto della festa al Franchi

Un atto dovuto e meritato. Così i tifosi viola e la società Fiorentina hanno scelto di omaggiare gli eroi della serie C2

Un atto dovuto e super meritato, sono loro i ragazzi della serie C2, quella squadra che portava un nome strano come Florentia viola a coprire il nome della Fiorentina. Una squadra forte che ha saputo vincere e ammazzare un campionato assolutamente non facile come quello di serie C. La società viola li ha voluti tutti richiamare e festeggiare ieri pomeriggio sul terreno dell'Artemio Franchi, una grande festa per loro e un riconoscimento di tutto il pubblico viola. Molti sono davvero irriconoscibili ma il tifoso più attento e affezionato di certo li ricordarà uno ad uno