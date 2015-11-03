Notizie Florentia Viola Fiorentina

Riganò ed Evacuo sul cambio modulo: "Belotti-Beltran coppia d'attacco perfetta per passare al 4-4-2"
06 febbraio 2024 19:42
Quando Giovanni Galli portò Quagliarella alla Fiorentina, faceva coppia con Riganò in C2
12 febbraio 2021 14:43
Andreotti: "Alla Fiorentina il momento più gratificante della carriera. Con Cavasin svoltammo, un fanatico dei dettagli"
12 maggio 2020 15:42
Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"
11 maggio 2020 20:56
L'omaggio di Firenze e della Fiorentina ai ragazzi della C2. Tutte le foto della festa al Franchi
14 maggio 2017 20:25
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