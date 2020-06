Lo voleva la Fiorentina ma adesso cambia tutto, Mandragora si fa male, probabile rottura del crociato

Brutte notizie per l’Udinese e per la Juventus perché nel corso della sfida fra i friulani e il Torino è stato costretto a dare forfait per infortunio Rolando Mandragora. Un brutto ko al ginocchio della gamba destra che si è girato dopo un contrasto con Meité. Mandragora mani sul volto, ha chiesto il cambio e ha lasciato il campo con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e accompagnato a braccia dallo staff medico.

La brutta notizia non è però soltanto per l’Udinese in questo finale di stagione, ma anche per la Juventus che ha già trovato l’accordo con il club friulano per controriscattare il cartellino del giocatore. L’obiettivo del direttore sportivo juventino Fabio Paratici era però quello di provare a realizzare uno scambio anche per arrivare a Chiesa, o di cedere il centrocampista (la Fiorentina era altamente interessata) ma se la rottura dei legamenti dovesse essere confermata, sarà quantomeno improbabile pensare di poterlo utilizzare come pedina di scambio sul mercato.

A fine gara la conferma dell’allenatore dell’Udinese Ivan Gotti sulle pessime sensazioni avute anche negli spogliatoi in cui il giocatore ha di fatto confermato che teme la rottura del crociato: “​Siamo scossi per Mandragora, sembra una cosa abbastanza grave. Vorrei scongiurare che sia il crociato, ma pare di sì. Lo riporta Calciomercato.com.