Lite Gasperini a Dazn, difende Curva Atalanta: “Sei fuori strada, cori su Vlahovic non sono razzisti”

Bufera nei minuti finali di Atalanta-Juventus con Vlahovic preso di mira dai tifosi bergamaschi con il coro: “Sei uno zingaro” l’arbitro Doveri ha sospeso la gara per qualche minuto. A fine partita, ai microfoni di Dazn Gasperini ne ha parlato cosi litigando con lo studio dell’emittente:

“Condanno assolutamente i cori a Vlahovic, ma non sono cori razzisti, sono cori individuali contro Vlahovic che non hanno nulla a che vedere con il razzismo. Nell’Atalanta giocano Pasalic e Djimsiti, hanno giocato Ilicic, Sutalo e tanti giocatori di quell’etnia e bisogna differenziare le cose: a volte ci sono insulti per altre cose, il razzismo è una cosa molto seria e non va confuso. L’insulto è anche quando dicono figlio di puttana o pezzo di merda. Il razzismo sarebbe indirizzato a tanti calciatori che sono qui, invece non è così”

A rispondere a Gasperini è stato il conduttore Marco Russo: “Quindi per lei quei cori non sono razzisti? Quei cori li abbiamo sentiti tutti e sono razzisti, non colpiscono la singola persona ma proprio l’etnia, quello è razzismo, sono cori di matrice etnica”

Gasperini replica: “Ti stai sbagliando di grosso, sei fuori strada completamente, altrimenti i nostri giocatori non potrebbero mettere un piede in campo se quelli erano cori razzisti. Qui c’è stato Ilicic una vita, abbiamo Pasalic. Ti stai sbagliando pesantemente, quelli sono cori maleducati. Il razzismo non va confuso altrimenti tutti passano per razzismo, quella è solo maleducazione”

MINOTTI METTE LA JUVENTUS IN FINALE DI COPPA ITALIA