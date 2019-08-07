Lirola: "Voglio essere pronto per il 24 e dimostrare il mio potenziale. Chiesa è un fenomeno"

Queste sono le parole del terzino destro Pol Lirola alla conferenza stampa di presentazione:"Devo ancora crescere e migliorare sotto tanti punti di vista, con il Sassuolo nella stagione passata ho for...

Queste sono le parole del terzino destro Pol Lirola alla conferenza stampa di presentazione:

"Devo ancora crescere e migliorare sotto tanti punti di vista, con il Sassuolo nella stagione passata ho fornito molti assist e spero di farne sempre più. Ogni anno che passa, conosco sempre meglio il calcio italiano e questo mi ha permesso di migliorare anche in fase difensiva nonostante la mia natura offensiva.

I miei idoli sono Lahm e Dani Alves, li adoro. Restare alla Juve? Non rimpiango ciò, il Sassuolo mi ha dato la possibilità di crescere.

Di miei connazionali che hanno fatto bene qui, ricordo Borja, Joaquin e Tello. Ho scelto Firenze perchè mi hanno voluto fortemente, ho avuto già l'onore di parlare con Commisso telefonicamente. Chiesa è un fenomeno, anche Pezzella è fortissimo.

Sono felice di essere arrivato qui, a Firenze mi hanno detto che mancava da tempo uno nel mio ruolo, voglio dimostrare il mio potenziale. Questa è una squadra che dopo lo scorso anno vuole rialzarsi e puntare sempre più in alto. Voglio essere pronto per la prima gara della stagione. Tra i miei sogni sicuramente c'è quello di poter giocare con la Nazionale maggiore spagnola. Per me la Fiorentina ha fatto bene ad acquistare Boateng, è un jolly e saprà consigliare al meglio la squadra".

Foto di Stefano Borgi