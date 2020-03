Ecco alcune parole rilasciate da Pol Lirola nella diretta Instagram di questo pomeriggio con SOS Fanta: “Saluto tutti i tifosi viola, potevo segnare più gol in stagione ma sono stato sfortunato ma son sicuro che farò altri gol. Io gioco al Fantacalcio così come Badelj, sono contento d’aver preso Pasalic-Di Lorenzo. Quest’anno avrei voluto prendere Fabian Ruiz ma non ci sono riuscito ci riproverò il prossimo. Non metto mai titolare chi gioca contro di noi. Come vivo questi giorni d’isolamento a casa? Gioco sempre a FIFA. Ribery ci dà tanti consigli. Castrovilli? È un grande, ha fatto grandi prestazioni ma non si è mai montato la testa, non mi aspettavo una sua stagione così subito al top. Penso che dopo questa sosta il campionato cambierà. Penso che Milenkovic sia pronto per un grande club (è anche malato di Fantacalcio, ne parla davvero sempre)”.