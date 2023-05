L’Empoli fa un regalo alla Fiorentina. Bologna battuta 3-1, adesso sono dietro in classifica

L’Empoli travolge il Bologna nell’altra gara valida per il 33° turno di Serie A. Al Castellani l’hanno decisa l’autogol di Lucumi, il gol in mischia di Akpa Akpro e la rete di Cambiaghi. Di Orsolini, su rigore, il sigillo della bandiera rossoblù.Gara subito in discesa per gli azzurri, che passano in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco grazie a una goffa autorete di Lucumi su cross dalla sinistra di Parisi.

La reazione dei rossoblù non si fa attendere, ma il signor La Penna e il VAR annullano loro ben due reti: quella di Lucumi, che al 16′ aveva deviato – stavolta nella porta giusta – una conclusione al volo di Moro (tocco col braccio), e quella di Orsolini, che al 27′ aveva scaricato in rete un grande sinistro (fallo in attacco su Parisi).

Scampato il pericolo, l’Empoli riorganizza le idee e colpisce ancora con Akpa Akpro, bravo a staccare sul primo palo sugli sviluppi di una punizione di Marin e siglare il 2-0 al 46′.Nonostante la girandola dei cambi, la partita non si stravolge nella ripresa.

L’Empoli amministra il risultato a favore e chiude la sfida al 69′ grazie a una rete di Cambiaghi, letale nello sfruttare un assist di Marin per battere Skorupski con un rigore in movimento. C’è solo tempo per l’1-3 di Orsolini, che rende amara la sconfitta del suo Bologna trasformando in modo impeccabile un calcio di rigore all’88’, causato da una spinta in area su Lucumi. Lo riporta TMW