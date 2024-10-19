Le probabili di Lecce-Fiorentina: Kean c'è, confermati Comuzzo e Ranieri. Kouamé con Gud e Colpani

Mister Palladino dovrebbe schierare una Fiorentina in gran parte uguale a quella che ha battuto il Milan prima della sosta

Dopo la sosta per le nazionali, la Fiorentina di mister Palladino riparte da Lecce, per la ripresa del proprio campionato. L'allenatore gigliato è orientato a schierare la sua squadra con il 4-2-3-1, adottato anche nelle ultime uscite. De Gea tra i pali, davanti a lui verso la conferma integrale la linea a quattro anti-Milan con Dodo e Gosens sulle fasce e Comuzzo e Ranieri al centro. In mediana verso la conferma Adli, può essere arretrato nel suo ruolo naturale Bove al posto di Cataldi, in favore di un assetto più offensivo che prevede Kouame nella linea della trequarti assieme a Colpani e Gudmundsson, alle spalle dell’unica punta. Che, anche se non al meglio, dovrebbe essere regolarmente Moise Kean. Lo scrive TMW.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Gosens, Comuzzo, Ranieri, Dodo; Adli, Bove, Kouamé, Gudmundsson, Colpani; Kean.

Allenatore: Palladino.

LECCE (4-4-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Morente, Ramadani, Pierret, Dorgu; Rebic, Krstovic.

Allenatore: Gotti.

L'ASCESA DI BERTI IN SERIE B

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-lo-ha-scartato-ora-berti-brilla-in-b-a-firenze-non-avevo-grandi-aspettative-ho-sfiorato-il-milan/273124/