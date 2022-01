Le prime parole di Cabral a Firenze: “Mi auguro il meglio alla Fiorentina, forza viola”. Poi a cena

Ai microfoni di Sportitalia le prime parole di Arthur Cabral nelle sue prime ore fiorentine fuori dal suo albergo in piazza Ognissanti a Firenze, nonostante una poca capacità di lingua italiana il centravanti brasiliano ha detto: “Mi auguro il meglio qui alla Fiorentina, forza viola”. Poi subito è salito in macchina per andare a cena. Ricordiamo che Cabral arriva alla Fiorentina per 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Domani mattina le visite mediche e la firma sul contratto.

“MI DICONO CHE LO CELSO GRADISCE L’OPZIONE FIORENTINA”