Le pagelle della Gazzetta, Biraghi uno dei migliori in campo. Chiesa invece va a corrente alternata

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e PortogalloBiraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge co...

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e Portogallo

Biraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge con regolarità pur senza incantare. Stende Bernardo Silva, è affidabile.

Chiesa 6: "Sarà l’età ma ancora a corrente alternata. Dentro e fuori dalla gara. Affondi e amnesie. Gli affondi però sono belli. Si cresce così."