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Le pagelle della Gazzetta, Biraghi uno dei migliori in campo. Chiesa invece va a corrente alternata

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e PortogalloBiraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 13:06
Le pagelle della Gazzetta, Biraghi uno dei migliori in campo. Chiesa invece va a corrente alternata - fotto getty
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Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e Portogallo

Biraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge con regolarità pur senza incantare. Stende Bernardo Silva, è affidabile.

Chiesa 6: "Sarà l’età ma ancora a corrente alternata. Dentro e fuori dalla gara. Affondi e amnesie. Gli affondi però sono belli. Si cresce così."

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