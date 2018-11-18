Le pagelle della Gazzetta, Biraghi uno dei migliori in campo. Chiesa invece va a corrente alternata
Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e PortogalloBiraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge co...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 13:06
Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport per i violazzurri impegnati ieri nella partita tra Italia e Portogallo
Biraghi 6,5: "Terzino ma di fatto terzo attaccante quando Insigne fa il «10», spinge con regolarità pur senza incantare. Stende Bernardo Silva, è affidabile.
Chiesa 6: "Sarà l’età ma ancora a corrente alternata. Dentro e fuori dalla gara. Affondi e amnesie. Gli affondi però sono belli. Si cresce così."