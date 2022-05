L’amarezza di Bocci: “Non ho mai visto la Fiorentina vendere il suo miglior giocatore a gennaio”

Alessandro Bocci, firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita di stasera tra la Fiorentina e la Roma. Ecco le sue parole: “Stasera la Fiorentina ha la possibilità di trasformare in qualcosa di concreto i buoni segnali di San Siro. Ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita, questo può aiutare. Una squadra esperta non avrebbe mai perso a Salerno. Lì la Fiorentina si è persa, come si è visto nella partita successiva con l’Udinese. La stagione resta comunque positiva, anche se resta l’amarezza di aver venduto a metà stagione il tuo migliore giocatore. Cosa che alla Fiorentina non avevo mai visto fare. Se non andremo in Europa sarà anche perché abbiamo venduto Vlahovic“.

LEGGI ANCHE: