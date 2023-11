Lady Radio rivela: “La coreografia non fatta contro la Juventus sarà fatta domenica contro il Bologna”

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la coreografia della Curva Fiesole preparata e poi non fatta contro la Juventus sarà fatta contro il Bologna nella gara di domenica pomeriggio alle ore 15. Domenica sera c’è stata la decisione di non entrare allo stadio da parte dei gruppi organizzati per vicinanza e supporto a chi stava soffrendo per i danni provocati dall’alluvione a pochi passi da Firenze, per questo non è stato possibile mostrate a tutti lo spettacolo in programma.

