Lady Commisso al vivaio di Pistoia: lecci, magnolie, canfore e cipressi per il Viola Park 

La sinergia che era stata siglata, già da prima dell’avvento della pandemia, fra la «Vannucci Piante« di Pistoia e la Fiorentina ha ripreso definitivamente vigore in queste ultime settimane: nel capoluogo, anzi nello specifico a Bagno a Ripoli, sta oramai per arrivare il momento dell’inaugurazione del «Viola Park», struttura all’avanguardia che diventerà quartier generale per gli allenamenti della prima squadra, della compagine femminile e di tutto il settore giovanile. E, visto che si tratta di un parco, fin da subito il patron Rocco Commisso ha puntato gli occhi su Pistoia e sulla Vannucci Piante per la cura degli spazi a verde. Lo scorso sabato, infatti, l’architetto Marco Casamonti, che è il progettista del «Viola Park» fiorentino, ha fatto visita al Nursery Campus di via Bonellina assieme a «lady» Commisso, al secolo Catherine, per scegliere le alberature più importanti che dovranno essere presenti entro fine giugno quando la struttura dovrebbe essere inaugurata. E hanno fatto shopping.

Una sinergia imponente e forte, che mette ancora una volta di più la «Vannucci Piante» come uno dei simboli principali del vivaismo pistoiese conosciuto in tutto il mondo oltre che protagonista nel mondo del calcio visto che, da quasi 30 anni, è il main sponsor della Pistoiese. «Alcune scelte sulle piante per il centro sportivo di Bagno a Ripoli erano già state fatte nei mesi scorsi nel corso di una precedente visita – la conferma di patron Vannino Vannucci – però sabato il progettista Casamonti con la signora Commisso sono tornati per completare il quadro». Nell’occasione sono finite nel mirino viola, e da far arrivare quanto prima a Bagno a Ripoli, dei lecci, magnolie e canfore che saranno presenti nei parcheggi: inoltre, ci saranno tantissimi cipressi che garantiranno anche una maggiore privacy . In tutto, saranno migliaia le piante che da Pistoia arriveranno a portare verde e tranquillità dei 25 ettari di parco all’interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA GESTIRÀ I 26 MILA BIGLIETTI PER LA FINALE. RIFINITURA A FIRENZE. TOTTI, TONI E DEL PIERO TESTIMONIAL