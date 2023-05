La Fiorentina gestirà i 26 mila biglietti per la finale. Rifinitura a Firenze. Totti, Toni e Del Piero testimonial

Per l’ultimo atto della manifestazione, l’Olimpico sarà equamente diviso tra le due tifoserie: ai nerazzurri la curva Nord dei laziali, ai viola la Sud romanista. Il trofeo arriverà nella Capitale a bordo di un Frecciarossa, title sponsor della manifestazione

I prezzi dei biglietti saranno resi noti tra pochi giorni e la loro vendita sarà gestita dai club, ma lo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia di mercoledì 24 tra Fiorentina e Inter sarà equamente diviso tra le due formazioni: 30.000 tagliandi a testa, con la Lega che gestirà i restanti 8.000. I tifosi nerazzurri occuperanno la Curva Nord della Lazio e gli spicchi di tribuna Tevere e tribuna Monte Mario attigui; quelli viola andranno nella Curva Sud della Roma e nei confinanti settori di Tevere e Monte Mario. A tre settimane dall’ultimo atto della coppa nazionale, in via Rosellini fervono i preparativi e tutto lascia pensare che l’edizione 2022-23 verrà ricordata.

La partita, trasmessa praticamente in tutto il mondo come succede per i big match (170 i Paesi raggiunti dal segnale per la semifinale Inter-Juventus della scorsa settimana), sarà preceduta da uno show simile a quello andato in scena a Riad, per la finale di Supercoppa Italiana: giochi di luce con i laser e fuochi d’artificio renderanno il clima del pre gara simile a quello dei grandi eventi americani. Le immagini televisive avranno uno standard qualitativo elevatissimo con nuovi droni per le riprese aeree. La produzione sarà della Lega Serie A, ma ci saranno camere “aggiunte” da parte di Canale 5 che trasmetterà in esclusiva l’evento alle ore 21 (con tanto di pre e post partita).

L’Olimpico ospiterà le conferenze della vigilia dei due allenatori, accompagnati da un calciatore, ma Fiorentina e Inter svolgeranno la rifinitura nei rispettivi centri tecnici. Ormai da anni succede così, ma in questa edizione, se possibile, è ancora più… obbligatorio. Essendo impegnata giovedì 18 nella semifinale di Europa League sul campo del Bayer Leverkusen, la Roma giocherà in casa lunedì 22 contro la Salernitana. Gli uomini della Lega, con in testa l’agronomo Castelli, e i giardinieri dell’Olimpico avranno dunque 48 ore di tempo per curare e sistemare il manto erboso.

La Lega Serie A schiererà una “squadra” composta da una trentina di Legend. Tra le principali… il padrone di casa Totti, Del Piero, Shevchenko, Fabio Cannavaro, Vieri e Toni. Saranno tutti protagonisti di un evento in programma il mercoledì mattina. Lunedì 22 è fissata la cena di gala alla quale parteciperanno i dirigenti delle formazioni di Serie A, i partner commerciali della Lega e le istituzioni. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza. Martedì 23 invece ci sarà un workshop con gli sponsor della Lega che ha raddoppiato i ricavi non provenienti dai diritti audio-visivi.

La squadra di Italiano, per sorteggio, giocherà in casa e indosserà la maglia viola, mentre l’Inter sarà in giallo (come successo al Franchi in campionato). Il pallone con il quale verrà segnato ogni gol sarà ritirato dal direttore di gara e consegnato a bordo campo a un delegato della Lega che lo doterà di un chip NFC (così potrà essere sempre visto il momento in cui la sfera è entrata in rete). Il pallone o i palloni potranno essere riscattati dai possessori di Fan Token sull’app di Socios.com che premierà il miglior giocatore dell’incontro.

Il trofeo partirà da Milano a bordo di un treno Frecciarossa, title sponsor della manifestazione, e raggiungerà Roma. La premiazione sarà fatta dal presidente della Lega, Lorenzo Casini, e dall’a.d. di Trenitalia, Luigi Corradi. Anche per la consegna della coppa previsti fuochi d’artificio, coriandoli e giochi di luce. Mercoledì 24 l’area attorno all’Olimpico non sarà congestionata come in passato visto che gli Internazionali d’Italia di tennis saranno già conclusi.

Fiorentina e Inter sono già certe di partecipare alla prossima edizione, la prima a quattro squadre, della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita. Con loro ci sarà anche il Napoli… quasi campione d’Italia. Chi alzerà la Coppa Italia si aggiudicherà 4,5 milioni più il 45% dell’incasso (tra i 5 e i 6 milioni di euro). Alla perdente 2 milioni e il 45% dell’incasso (il restante 10% alla Lega). Finora tra ottavi, quarti e semifinali, viola e nerazzurri solo come premi da via Rosellini hanno messo a bilancio 3 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

JOVIC VERSO LA PERMANENZA A FIRENZE