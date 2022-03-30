La pagella di Biraghi: "7, gioca come Spinazzola, serve due assist. Sarebbe servito contro la Macedonia"
L'entusiasta pagella del Corriere della Sera su Biraghi che ieri ha incantato con la maglia azzurra nella sfida alla Turchia
Questa la pagella del viola Biraghi, a cura del Corriere della Sera, dopo la partita ottimamente giocata ieri contro la Turchia con la maglia azzurra:
"Spinge stile Spinazzola, come Emerson non fa da tempo. Magari non ha la qualità del romanista, ma si inventa due assist: la punizione tesa per il pareggio di Cristante e il colpo di testa che regala a Raspadori il 3-1. Avrebbe fatto comodo contro la Macedonia".
GLI EVENTUALI SOSTITUTI IN CASO DI PARTENZA DI MILENKOVIC
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