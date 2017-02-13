La Nazione: Sousa, la sua opzione e la decisione in un mese. Il mercato...

Questo l'articolo de La Nazione in relazione al futuro di Paulo Sousa

Nell'edizione odierna de La Nazione, si parla del futuro di Paulo Sousa, tecnico lusitano alla guida della compagine fiorentina.

In primavera l'appuntamento con la proprietà è fissato per decidere in modo puramente formale se prolungare o meno il contratto di lavoro che è in scadenza, ovvero la famosa opzione. La società coadiuvata dal DS Corvino, valuterà i risultati delle prossime partite, sia in campionato che in Europa e conseguentemente la posizione in classifica in modo da avere uno specchio per prendere la decisione di proseguio o cessazione. Adesso dunque è prematuro parlare di calciomercato per stabilire il futuro e non è immaginabile nemmeno lo scenario a Giugno in questo momento. Sia in entrata che in uscita, dove potrebbe esserci una rivoluzione: Gonzalo, Ilicic, Kalinic e magari qualche tentazione di Bernardeschi. Il primo tassello però è fissato in primavera, rimarrà o meno Paulo Sousa alla guida della Fiorentina?