La Nazione riporta: "Il Venezia si informa per Moreno, il difensore viola può andare in Laguna"

Il difensore dei gigliati piace al Venezia per la difesa

Secondo quanto riferito da La Nazione, archiviato l'addio di Luis Balbo allo Sturm Graz — affare da 1,5 milioni di euro con l'inserimento di una percentuale del 50% sulla successiva cessione — i dirigenti della Fiorentina stanno focalizzando le proprie energie sul fronte delle cessioni.

In cima alla lista dei partenti figura il profilo di Moreno. Lo stop alle trattative con il Wrexham, causato dal mancato intesa sulle cifre dello stipendio del centralone argentino, ha riaperto la partita per la sua acquisizione.

Sulla traiettoria del calciatore rimangono vigili Monza, Getafe ed Espanyol, ma la vera novità riguarda il blitz del Venezia, che ha aperto i contatti a serata inoltrata. L'indirizzo fissato dai quadri tecnici viola, guidati da Paratici e Goretti, è ben definito: l'obiettivo è incassare non meno di 8 milioni di euro dal cartellino del difensore.