La Nazione: Fiorentina-PSG? Non solo Chiesa, in estate Corvino aveva trattato due giovani, ma poi...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda i rapporti - presunti e non - tra Fiorentina e Paris Saint Germain. Il tema dei contatti fra la società della famiglia...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda i rapporti - presunti e non - tra Fiorentina e Paris Saint Germain. Il tema dei contatti fra la società della famiglia Della Valle ed il club francese si guadagna gli onori delle cronache principalmente a causa dell'incontro che, nella giornata di ieri, avrebbe visto alcuni emissari della squadra parigina giungere direttamente a Firenze per incontrare Enrico Chiesa. Al centro del summit, avvenuto all'ora do pranzo in un ristorante fiorentino, ci sarebbe proprio il futuro del talento classe '97 che ora può essere considerato a tutti gli effetti un obiettivo dei francesi.

Tuttavia i rapporti fra i viola ed il club di Nasser Al-Khelaïfi non sono certo recenti. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, ci sarebbero alcune trattative fra i due club risalenti alla scorsa estate. Pantaleo Corvino avrebbe a più riprese tentato di intavolare una trattativa al fine di portare a Firenze due giovani talenti di proprietà del PSG. Nello specifico si tratta di Jonathan Ikoné, esterno classe '98 attualmente in prestito al Montpellier, e di Christopher Nkunku, centrocampista francese (di origini congolesi) della nazionale under 20 e del PSG.