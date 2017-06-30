La Nazione, entro due giorni novità importanti per Kalinic al Milan e Borja Valero all'Inter

Secondo il quotidiano si aspettano novità importanti per i trasferimenti ad un passo dei due calciatori viola verso Milano

Secondo quanto riportato dalla Nazione tra oggi e domani potrebbe accadere qualcosa di concreto attorno al futuro di Kalinic e Borja Valero, ma trattandosi di operazioni decisamente complesse, è improbabile che si arrivi a un sì definitivo di tutte le parti coinvolte, nel giro di una manciata di ore. Traduzione meglio aspettare l’inizio delle settimana. Settimana che porterà al raduno della nuova squadra e alla partenza per il ritiro di Moena.