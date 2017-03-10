La Nazione, Berardi vicino alla Fiorentina, il grande regalo di Corvino a Di Francesco

Corvino sta trattando Berardi, molto probabile il suo arrivo secondo il quotidiano. E in questo modo Di Francesco

Questo è ciò che scrive La Nazione in edicola questa mattina:

"Corvino, assicurano gli esperti, si muove. Mandato e idee chiare, firmate e sottoscritte da Andrea Della Valle e da Mario Cognigni, al punto che, la Fiorentina potrebbe aver davvero già identificato il candidato giusto per il dopo Sousa. Il prossimo allenatore viola dovrebbe essere Eusebio Di Francesco.

Nessuna novità o sorpresa, dunque, visto che il tecnico del Sassuolo è da diverso tempo il primo della lista del presidente Andrea Della Valle. L’accelerata così sarebbe dovuta a un paio di situazioni che si sono venute a creare in questi giorni.

Primo: Giampaolo, candidato forte alla panchina viola, avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto con la Sampdoria.

Secondo: Corvino avrebbe trovato la chiave giusta per ottenere il sì di Di Francesco. Chiave della quale si è già parlato qualche tempo fa e che porta dritto a Domenico Berardi che dal Sassuolo sembra ormai destinato (ci sono molte conferme in questa direzione) a sbarcare alla Fiorentina.

Traduzione: la società viola trattando il cartellino del giocatore, può incassare (o addirittura lo avrebbe già fatto) il sì di Di Francesco alla proposta viola. Sì reso appunto molto più facile dall’innesto in squadra di Berardi che poi è uno dei pupilli del tecnico neroverde.”