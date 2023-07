La Juventus si salva con la UEFA, tutto ciò fa contenta la Fiorentina che va in Conference

Con un comunicato la Juventus dice addio alla Superlega. Per certi versi, si chiude un cerchio. Perché, in fondo, anche se racconteranno un’altra storia, l’origine di tutti i mali per la Juventus è stato proprio il tentativo di cambiare il calcio europeo, costato l’ira del sistema e la sua vendetta. Ieri, ufficializzando l’inizio della complessa procedura di recesso dal progetto (dentro il quale rimangono Real Madrid e Barcellona), potrebbe esserci la fine delle disavventure bianconere, perché nel giro di una settimana, massimo dieci giorni, il club dovrebbe passare alla cassa presso l’Uefa, ottenendo l’ultimo patteggiamento: fuori dalle coppe nella stagione 2023-24 (saltando quindi la Conference League) e poi amici come prima, con la Champions League 2024-25 salva (ovviamente qualificandosi, ma questa è un’altra storia). Lo scrive Tuttosport.

