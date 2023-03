La Juventus perde a Roma, adesso la Fiorentina è a meno 4. Vlahovic inesistente, Chiesa fantasma

C’è aria di grande serata all’Olimpico: c’è una sontuosa cornice di pubblico, c’è Mourinho regolarmente in panchina dopo la revoca della squalifica, c’è Dybala a guidare l’attacco giallorosso al posto di Abraham e Belotti e ci sono i fumogeni. Una pazzesca coltre accompagna i primi cinque minuti di un match che inizia nel segno dei ritmi spezzettati. Vlahovic è il primo a calciare in porta, ma dopo il suo timido tentativo in apertura non arrivano per un bel po’ altre conclusioni.

Le due squadre sono compatte e non si scoprono, alla Roma servono i guizzi di uno come Dybala: non può che essere lui a scaldare i guantoni di Szczesny. Iniziano anche gli interventi di Maresca, che a cavallo della mezz’ora ammonisce già Locatelli e Matic. La contesa non decolla fino agli ultimi minuti prima del recupero: due volte serve Rui Patricio, in particolare per mandare sul palo il colpo di testa di Rabiot.

Mancini show: gol e rosso a Kean

All’intervallo finisce la partita di Alex Sandro, acciaccato e sostituito da Bonucci, ma a cambiare le sorti è un altro difensore ed è di casa Roma: con un gran destro da fuori area Mancini sblocca la partita, 1-0 Roma al 53′. Cinque minuti dopo Cuadrado si cimenta in un altro bel tentativo balistico, su punizione, colpendo il secondo legno della serata juventina. Mourinho gioca con i cambi e con il cronometro, nei venti minuti successivi è più vicino il raddoppio Roma del pareggio ospite e serve un super Szczesny su Smalling per impedirlo. Dopo Chiesa entra anche Pogba, ma è Di Maria che prova a riaccendere la Signora sbattendo su un Rui Patricio in ottima serata.

La Juve preme e, dopo averla sbloccata da eroe, per poco Mancini non si macchia di un autogol da calcio d’angolo dal sapore di beffa. La beffa che suona come sentenza quando, appena prima del recupero, il neo-entrato Kean si macchia di una follia: al primo pallone toccato reagisce platealmente su Mancini e viene espulso, compromettendo le ultime speranze juventine. I tanti tifosi giallorossi presenti possono festeggiare, la Roma di Mourinho si porta a casa tre pesanti. Lo riporta TMW

SABIRI UMILIATO, LA SPIEGAZIONE DI STANKOVIC