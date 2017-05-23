Corriere della Sera, la Juventus pensa al colpo Vecino per rinforzare il proprio centrocampo

Il club bianconero ha messo il centrocampista della Fiorentina nella propria lista dei desideri per la prossima stagione..

Secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera la Juventus starebbe pensando, per rinforzare il proprio centrocampo, al centrocampista della Fiorentina Matias Vecino. Il giocatore viola era stata seguito con forza dal Napoli di Maurizio Sarri nell'ultima sessione estiva del calciomercato, il tecnico ex Empoli è letteralmente innamorato del calciatore.