La gioia di Commisso dopo la vittoria, scende in campo e corre sotto la Fiesole per esultare con i tifosi

Il presidente della Fiorentina Commisso tornerà negli Stati Uniti adesso e tornerà a Firenze alla ripresa del campionato

La festa per la quinta vittoria consecutiva – tra campionato e coppa – travolge ancora Commisso che scende sul prato e si spinge sotto la Fiesole per esultare con i tifosi che lo acclamano. Se li prende tutti gli applausi il presidente che probabilmente ha sofferto più di tutti per il periodo negativo che ha attraversato la Fiorentina. Ma la vittoria numero 100 della carriera da allenatore di Italiano andava celebrata e Rocco voleva farlo anche per salutare la sua gente prima di tornare negli Stati Uniti, seguendo da lontano la trasferta di San Siro che chiuderà l’anno e la prima parte di questa pazza stagione. Lo scrive La Nazione

DAZN FA ARRABBIARE I TIFOSI DELLA FIORENTINA

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