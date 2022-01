La gioia di Commisso: “Che prestazione! Splendida doppietta di capitan Biraghi. Grazie popolo Viola”

Il Presidente Rocco Commisso esprime la sua gioia per la grande vittoria della sua Fiorentina attraverso il sito ufficiale Viola. Ecco le parole del patron: “Congratulazioni al Mister e a tutta la squadra per la prestazione meravigliosa. In particolar modo a capitan Biraghi per la sua splendida doppietta. Voglio anche ringraziare il Popolo Viola per essere stato ancora una volta vicino alla società e alla squadra. Grazie!”

