Calcio spettacolo stasera al Franchi, la Fiorentina travolge il Genoa, finisce 6-0

Al 6′ Bonaventura allarga per Maleh che prova il tiro al volo ma calcia lontano dalla porta difesa da Sirigu. Al 6′ occasione per il Genoa, Portanova vede Terracciano fuori dalla porta e cerca l’eurogol, la palla finisce di poco sopra la traversa. All’8′ Hefti alza la gamba in area su Saponara e lo atterra. Maresca va all’OFR e concede il calcio di rigore. All’9′ Hefti alza la gamba in area su Saponara e lo atterra. Maresca va all’OFR e concede il calcio di rigore. Dal dischetto Vlahovic prova il cucchiaio e Sirigu para, si resta sullo 0-0. Al 13′ destro a giro di Saponara che esce di poco dalla porta rossoblù. Al 15′ Fiorentina in vantaggio contro il Genoa al Franchi. Sirigu para su Vlahovic, arriva Odriozola che sblocca il risultato, 1-0 per i gigliati. Al 23′ cross morbido di Gonzalez per Maleh che prova la rovesciata che finisce di poco sul fondo. Al 29′ cross di Gonzalez, incornata di Vlahovic che finisce di poco fuori. Al 34′ la Fiorentina trova il raddoppio contro il Genoa al Franchi. Biraghi crossa dentro per Bonaventura, Sirigu para in un primo momento sulla ribattuta ancora Bonaventura. È 2-0 viola. Al 42′ la Fiorentina cala il tris, splendida punizione da lontano di Cristiano Biraghi. Il capitano della viola mette a segno una perla. 3-0 Fiorentina contro il Genoa.

Al 51′ bel lancio di Bonaventura per Vlahovic che aggancia benissimo e con un pallonetto batte Sirigu. 20° gol stagionale per Dusan Vlahovic, che si scusa ancora per il rigore fallito. Al 70′ Fiorentina-Genoa 5-0 al Franchi. Biraghi firma la sua doppietta, Sirigu ancora non può far nulla. Splendida prestazione del capitano viola. Al 77′ Ikoné mette dentro una splendida palla per Torreira che firma il suo secondo gol stagionale di testa. Fiorentina-Genoa 6-0 al Franchi.

LEGGI ANCHE, AL 70′ FIORENTINA-GENOA 5-0 AL FRANCHI. SPETTACOLARE PUNIZIONE DI BIRAGHI CHE SIGLA LA SUA DOPPIETTA