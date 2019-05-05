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La gaffe social della Fiorentina, postano il gol decisivo sbagliato da Veretout e i tifosi esplodono nei commenti(FOTO)

Scelta poca felice della Fiorentina che sui social, per sponsorizzare la partita contro l'Empoli metteno la foto di Veretout (ormai dato come prossimo giocatore del Napoli) nel gol decisivo sbagliato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 12:51
La gaffe social della Fiorentina, postano il gol decisivo sbagliato da Veretout e i tifosi esplodono nei commenti(FOTO) -
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La gaffe social della Fiorentina, postano il gol decisivo sbagliato da Veretout e i tifosi esplodono nei commenti(FOTO)

Scelta poca felice della Fiorentina che sui social, per sponsorizzare la partita contro l'Empoli metteno la foto di Veretout (ormai dato come prossimo giocatore del Napoli) nel gol decisivo sbagliato a Bergamo nella semifinale di Coppa Italia. E i commenti non si sono fatti attendere...

La gaffe social della Fiorentina, postano il gol decisivo sbagliato da Veretout e i tifosi esplodono nei commenti(FOTO)
La gaffe social della Fiorentina, postano il gol decisivo sbagliato da Veretout e i tifosi esplodono nei commenti(FOTO)
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