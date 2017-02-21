La Fiorentina vuole Sarri a tutti i costi, il tecnico minaccia DeLa: "Io me ne vado"

Sarri e De Laurentiis, il rapporto è ormai logorato e negli spogliatoi sarebbe scoppiato il caos. Corvino vuole solo il tecnico del Napoli per il prossimo anno

A cura di Redazione Labaroviola 21 febbraio 2017 11:26

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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