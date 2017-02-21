La Fiorentina vuole Sarri a tutti i costi, il tecnico minaccia DeLa: "Io me ne vado"
Sarri e De Laurentiis, il rapporto è ormai logorato e negli spogliatoi sarebbe scoppiato il caos. Corvino vuole solo il tecnico del Napoli per il prossimo anno
Sarri-De Laurentiis, un rapporto che resta lontano anni luce dalla serenità. Come spiega Mimmo Malfitano sulla Gazzetta in edicola oggi, nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari che raccontano di un De Laurentiis furioso dopo il pareggio interno col Palermo, di urla e insulti nei confronti di Maurizio Sarri, reo di aver sbagliato la formazione. Una situazione che avrebbe spinto l’allenatore a minacciare le dimissioni: "Me ne vado", avrebbe detto. E lo stesso avrebbe fatto Cristiano Giuntoli, se la questione non fosse rientrata. Un pessimo precedente, che potrebbe spingere Maurizio Sarri a chiudere la sua esperienza napoletana, a fine anno con la Fiorentina che vuole a tutti i costi il tecnico napoletano per la prossima stagione al posto di Paulo Sousa, è il grande desiderio di Pantaleo Corvino.