La Fiorentina sta valutando l'esonero di Pioli. Corvino e Della Valle a colloquio. Squadra senza idee

di Flavio OgnissantiIl fallimento di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Squadra senza gioco, senza idee, fuori a marzo dalla corsa per l'Europa League, il grande obi...

di Flavio Ognissanti

Il fallimento di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Squadra senza gioco, senza idee, fuori a marzo dalla corsa per l'Europa League, il grande obiettivo stagionale. Due vittorie nelle ultime undici partite e nessuna vittoria contro Bologna, Cagliari, Udinese, Frosinone, Torino pesano tantissimo.

In questi minuti, dopo la sconfitta di Cagliari, e con una sosta delle nazionali alle porte, la società viola sta pensando di esonerare Stefano Pioli. Sono in corso colloqui tra Pantaleo Corvino e la famiglia Della Valle per valutare al meglio questa ipotesi. Decisive le prossime ore.

Aggiornamento ore 23.50. Pioli confermato alla guida della squadra viola

https://www.labaroviola.com/pioli-a-rischio-esonero-no-la-fiorentina-conferma-il-tecnico-alla-guida-della-squadra/66787/