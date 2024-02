La Fiorentina si allena dopo due giorni di riposo: Biraghi KO, migliorano Nico, Arthur e Bonaventura

La Fiorentina oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo due giorni di riposo. Biraghi non ha preso parte agli allenamenti per un problema al polpaccio, stesso problema fisico che lo ha costretto ad uscire nel bel mezzo del derby dell’Arno. Le condizioni del capitano saranno rivalutate nei prossimi giorni, in vista del prossimo impegno casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Affatto scontata la sua convocazione per la gara di lunedì. Buone notizie per quanto riguarda Bonaventura, Arthur e Nico Gonzalez, la cui condizione sembra migliorare dopo le difficoltà palesate nelle gare precedenti. La Fiorentina ha bisogno ritorno dei suoi senatori, pertanto Italiano incrocia le dita per il recupero completo. Lo riporta Radio Bruno.

