La Fiorentina segue Amrabat del Verona ma folta concorrenza per lui. Base d'asta? 15 milioni

E' una delle grandi rivelazioni della Serie A, Sofiane Amrabat. Intuizione dell'Hellas Verona del presidente Maurizio Setti e del ds Tony D'Amico, sotto la gestione del tecnico Ivan Juric sta vivendo...

E' una delle grandi rivelazioni della Serie A, Sofiane Amrabat. Intuizione dell'Hellas Verona del presidente Maurizio Setti e del ds Tony D'Amico, sotto la gestione del tecnico Ivan Juric sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Chi si è fatto sotto in modo concreto, secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb.com, è il Napoli. La strategia azzurra Il club azzurro vorrebbe chiudere a gennaio lasciandolo però a Verona fino all'estate. Il giocatore, peraltro, ha già militato anche nel Brugge e non può muoversi dunque nella finestra invernale. La cifra proposta dal ds Cristiano Giuntoli sarebbe di 10 più 2 di bonus, una proposta che però non soddisfa Setti e l'Hellas. La richiesta era di 15, valutazione presentata anche alle altre pretendenti.Il prezzo sale Su Amrabat ci sono anche Lazio, Milan, Fiorentina e società inglesi. Che avrebbero già iniziato i primi sondaggi mentre l'Hellas adesso fa sapere che la base d'asta per il centrocampista è di 15 milioni. E che l'offerta del Napoli non basta.