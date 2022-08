La Fiorentina non dà Zurkowski all’Empoli se non arriva Parisi. Si inserisce lo Spezia sul polacco

Szymon Zurkowski può ancora lasciare la Fiorentina, ma non per tornare all’Empoli. Tutto dipenderà infatti dall’ultimo tentativo che la Fiorentina farà per Parisi. Se il terzino non dovesse andare alla Fiorentina, il club viola non cederebbe più Zurkowski all’Empoli. Nella corsa al polacco si è infatti inserito anche lo Spezia, che è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Gotti.Nel corso dell’estate l’Empoli ha provato a riprendere Zurkowski dopo il prestito della passata stagione.

La trattativa con la Fiorentina non si è però mai sbloccata e il club viola, dopo aver ricevuto un no per Parisi, non vorrebbe più cedere il giocatore al club di Corsi se anche l’ultimo tentativo per il terzino italiano dovesse andar male. In quel caso l’Empoli virerebbe su Meite. Lo Spezia si è quindi inserito nella trattativa e ora spera di poter regalare a Gotti il centrocampista. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito

