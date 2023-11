La Fiorentina con una rosa da ottavo posto è in lotta per la Champions ma qualcuno critica Italiano

La Fiorentina è prima nel girone di Conference League, in campionato è quinta in classifica, si trova ad 1 punto dal quarto posto ed a 3 punti dal Milan terzo in classifica. Questo dicono i fatti a metà novembre. Il tifoso medio dovrebbe essere contento del momento invece se giri sui social la stragrande maggioranza dei commenti alle vicende viola sono di contestazione e malcontento. Nel mirino soprattutto l’allenatore e alcuni giocatori. La domanda nasce spontanea: perchè?

Le risposte potrebbero essere tante e di nessuna possiamo avere la certezza sia vera al 100% ma qualche domanda dobbiamo porcela. La rosa della Fiorentina è la settima/ottima della serie A, se la gioca con l’Atalanta ma è nettamente inferiore, sulla carta, a Roma, Lazio e Napoli, per non parlare delle milanesi e della Juventus. Poi esiste il lavoro sul campo e qui che la carta può andarsi a fare benedire. La Lazio e il Napoli dello scorso anno insegnano, pur non essendo le prime due squadre per valori della serie A.

Per questo motivo, fino ad oggi, la Fiorentina ha fatto meglio del proprio reale valore. Le critiche a Italiano, non ci nascondiamo, sono assolutamente senza senso. Attenzione, questo non vuol dire che l’allenatore non faccia mai errori, sarebbe disumano. Ma non da giustificare tutto il rancore che si respira in commenti di diversi tifosi sui social.

Perchè tanti tifosi sono cosi critici? Colpa della mentalità tipica fiorentina? Colpa di una comunicazione sempre più distante? Colpa della stampa (non tutta) che ha fatto credere che la squadra fosse forte da primissimi posti e questo ha illuso i tifosi? Non lo sappiamo. Ma certe domande è giusto porsele perchè certe critiche sono davvero fuori luogo, fuori contesto, fuori dalla realtà.

