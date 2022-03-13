La Curva Fiesole a fine partita omaggia Torreira con un coro: "Picchia per noi Lucas Torreira"

Sempre più amore tra i tifosi della Fiorentina e Lucas Torreira, grande trascinatore della squadra viola ed mvp della gara contro il Bologna

Una grande partita quella disputata da Lucas Torreira contro il Bologna, la vittoria viola porta la sua firma per un gol pesantissimo a metà secondo tempo con conseguente esultanza sotto la Curva trascinando con se tutta la squadra. A fine gara la Fiesole ha omaggiato il centrocampista sudamericano con il coro che un tempo era per Beppe Iachini "Picchia per noi Lucas Torreira". Un altro grande attestato di stima e attaccamento verso un giocatore ormai entrato nel cuore dei tifosi

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, UN GRANDE LUCAS TORREIRA

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