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La Curva Fiesole a fine partita omaggia Torreira con un coro: "Picchia per noi Lucas Torreira"

Sempre più amore tra i tifosi della Fiorentina e Lucas Torreira, grande trascinatore della squadra viola ed mvp della gara contro il Bologna

A cura di Flavio Ognissanti
13 marzo 2022 15:50
La Curva Fiesole a fine partita omaggia Torreira con un coro: "Picchia per noi Lucas Torreira" -
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Una grande partita quella disputata da Lucas Torreira contro il Bologna, la vittoria viola porta la sua firma per un gol pesantissimo a metà secondo tempo con conseguente esultanza sotto la Curva trascinando con se tutta la squadra. A fine gara la Fiesole ha omaggiato il centrocampista sudamericano con il coro che un tempo era per Beppe Iachini "Picchia per noi Lucas Torreira". Un altro grande attestato di stima e attaccamento verso un giocatore ormai entrato nel cuore dei tifosi

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, UN GRANDE LUCAS TORREIRA

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