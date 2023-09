La bella notizia per la Fiorentina arriva da Roma, la Lazio fa ancora una volta flop, col Monza è 1-1

Fischi all’Olimpico. In cinque giornate di campionato la Lazio aveva vinto una sola volta, poi aveva sempre perso. Oggi, per la prima volta, pareggia. Ma ai tifosi non bastano, così dopo l’1-1 col Monza viene giù dagli spalti tutta la rabbia del popolo biancoceleste per i soli 4 punti in classifica. Ne ha uno in più proprio il Monza, a cui il pareggio – meritatissimo – può far di certo più piacere. L’entusiasmo della Champions a Sarri non è bastato.

La partita comincia forte, con due squadre che se la giocano sicuramente a viso aperto. La prima palla gol è del Monza, che dimostra subito di stare bene in campo: su un errore di Romagnoli, Colombo calcia alto dall’interno dell’area. Ma a passare è la Lazio, quando Zaccagni decide di accendersi, scappare via a Ciurria e farsi stendere per il calcio di rigore. Dal dischetto Immobile, freddissimo, per riprendersi casa sua, l’Olimpico, dove non segnava davvero da troppo per uno che – premiato nel pre-partita per le 300 presenze in biancoceleste – ha messo a referto 198 gol dal suo sbarco nella Capitale. Dopo il gol, però, la Lazio non gita più come prima.

Mentre il Monza comincia ad alzare pian piano il livello. Ci provano e non ci vanno lontani prima Colombo, poi Ciurria. Ma dopo un periodo più o meno lungo in cui i brianzoli si fanno preferire, ci pensa uno dei nuovi a rimettere le cose in parità: Gagliardini, dopo una serie di legni nelle prime giornate, si gode la prima volta con la maglia del Monza, sfruttando un ottimo inserimento e un cross di Ciurria leggermente deviato da Patric proprio sul suo piede. 1-1 meritato, 1-1 giusto, 1-1 che resiste fino al duplice fischio di Abisso.

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo. La Lazio prende le redini del gioco, Zaccagni continua ad essere tra i migliori e va vicino al gol, ci prova poi Luis Alberto, infine Immobile, con la palla gol più grande: su un regalo di Carboni a Cataldi, il capitano della Lazio cestina la doppietta schiacciando sul legno l’assist. Fino a metà ripresa gli uomini di Sarri continuano a farsi preferire, ma l’allenatore toscano prova a smuovere qualcosa inserendo Felipe Anderson e Vecino per Isaksen e Guendouzi, i due debuttanti dal 1′, evidentemente bocciati.

Col passare dei minuti, proprio in maniera identica al primo tempo, viene fuori il Monza. Con il suo uomo migliore: Colpani, due volte pericoloso nel giro di un paio di minuti. Poi è Carboni a far esplodere la panchina, ma l’urlo di gioia viene strozzato in gola: fuorigioco. Entrambe le squadre restano in partita, ma la stanchezza si fa sentire. E gli ultimi minuti constano di tanti errori, diversi capovolgimenti di fronte, ma nessun risultato concreto. E così l’altro risultato, quello generale, quello che conta, resta lo stesso: 1-1. Il primo pari della stagione della Lazio, tutt’altro che soddisfatta. Lo scrive TMW

