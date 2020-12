Kouamè: “Esterno? No, io sono una punta e voglio fare gol. I tifosi viola mi scrivono tanto”

Kouamè ha parlato al media ufficiale della Fiorentina, queste le parole dell’attaccante ivoriano:

“Anche senza la presenza del mister in campo è andata bene perchè il mister tramite le camere ha visto tutto e poi c’erano i suoi collaboratori. Contro il Milan abbiamo cercato di fare risultato, adesso ci stiamo dedicando al Genoa, bisogna vincere. Dico Grazie al Genoa perchè ha creduto in me e mi ha portato in serie A. Sono affezionato a tutti li, mi hanno accolto come un figlio. Dopo l’infortunio ho passato un momento difficile perchè non potevo giocare. In questa stagione le cose non stanno andando bene, dobbiamo essere bravi a uscirne tutti insieme. Anche senza stadio pieno la città la sto vivendo, anche con i messaggi i tifosi ti fanno capire cosa è Firenze. Non sto momento un bel momento, cerco di dare il meglio. Sono disposto a giocare da esterno, ma io mi sento una punta e voglio fare gol” conclude Kouamè.

