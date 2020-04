“Qui la gente mi ha accolto benissimo – ha detto Christian Kouamé a Sky Sport – fin dal primo giorno che sono arrivato in Italia. Quando ho fatto le visite mediche a Milano ho incontrato Barone, mi ha detto che mi voleva parlare Commisso, mi ha fatto una buona impressione. Due settimane fa mi ha chiamato per chiedermi come stavo e cosa facevo. L’ultima volta che ci siamo incontrati gli ho detto che ero al 70%. Il mio idolo? Drogba, ma non l’ho mai incontrato. Non ho ancora legato con nessun mio compagno perchè mi sto allenando ancora a parte, sento sempre il mister Iachini, appena mi danno l’ok io sarò pronto”.