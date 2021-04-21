Kokorin e Borja Valero si allenano a parte. Da capire la loro disponibilità
Allenamento defaticante per la Fiorentina. Si sta valutando la disponibilità dei due infortunati per la gara contro i bianconeri
I viola sono tornati subito ad allenarsi dopo la splendida vittoria conquistata contro il Verona. Radio Bruno riporta di un lavoro di scarico, per digerire le fatiche post gara del Bentegodi.
Allenamento a parte per gli infortunati della Fiorentina. Ovvero Kokorin e Borja Valero che è rimasto indisponibile prima del match al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Bisognerà capire, se Iachini potrà contare su di loro per la partita di domenica contro la Juventus.
SUPERLEGA, AGNELLI RICEVE IN OMAGGIO IL TAPIRO D'ORO DA STRISCIA LA NOTIZIA
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